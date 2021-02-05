Незаконную постройку снесли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы снесли самовольную постройки на улице Радостовца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля.

«Строительство было осуществлено хозяйственным образом с многочисленными нарушениями. Более того, объект возвели на инженерных коммуникациях. В ходе продолжительных судебных разбирательств, наши исковые требования были удовлетворены, сразу после чего мы приступили к сносу», - сообщили в управлении.

В ведомстве также отметили, что привлекли собственника к административной ответственности по ст.316 ч.1, ст.321, ст.323 и 463 ч. 1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Накануне сообщалось о сносе автомойки и нескольких коммерческих помещений на пересечении улиц Карасай батыра и Айтиева.