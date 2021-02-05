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    18:07, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Незаконную постройку снесли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы снесли самовольную постройки на улице Радостовца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля.

    «Строительство было осуществлено хозяйственным образом с многочисленными нарушениями. Более того, объект возвели на инженерных коммуникациях. В ходе продолжительных судебных разбирательств, наши исковые требования были удовлетворены, сразу после чего мы приступили к сносу», - сообщили в управлении.

    В ведомстве также отметили, что привлекли собственника к административной ответственности по ст.316 ч.1, ст.321, ст.323 и 463 ч. 1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

    Накануне сообщалось о сносе автомойки и нескольких коммерческих помещений на пересечении улиц Карасай батыра и Айтиева.


    Теги:
    Другие государственные органы Акимат Строительство Общество Алматы
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