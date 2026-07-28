Незаконную добычу золота пресекли в ВКО

В Восточно-Казахстанской области пресечена незаконная добыча золота на 30 гектарах, к которой, по данным АФМ, были привлечены более 30 человек, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

— Департаментом АФМ по ВКО совместно с ДКНБ и специализированной природоохранной прокуратурой пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную добычу золота без соответствующих разрешительных документов в Маркакольском районе вблизи с. Акбулак. В результате незаконных работ по добыче и переработке золотосодержащей руды окружающей среде причинен значительный ущерб: уничтожен и деградирован плодородный слой почвы, нарушен естественный рельеф местности, а также изменено русло реки, — сообщили в АФМ.

Работы велись на участке площадью 30 гектаров с использованием тяжелой техники и промышленных комплексов.

К противоправной деятельности привлечены более 30 работников, в том числе граждане КНР.

Также в ходе обысков изъяты шесть 40-тонных самосвалов, четыре гусеничных экскаватора, фронтальный погрузчик, а также два промышленных комплекса по добыче и промывке золотосодержащей руды.

— Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, — отметили в АФМ.

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