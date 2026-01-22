РУ
    16:04, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Незаконную добычу руды с ущербом более 1 млрд тенге пресекли в ВКО

    Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности.

    На месторождении «Глинковское», расположенном в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, руководитель ТОО организовал незаконную добычу и реализацию твёрдых полезных ископаемых.

    Компания обладала лицензией, которая предоставляла только право на геологоразведочные работы. 

    При этом разрешения на промышленную добычу полезных ископаемых не имелось.

    — Вместе с тем, фактически осуществлялись работы по извлечению железосодержащей горной массы с её последующей переработкой, складированием и реализацией на внутреннем рынке и в Китай. Применение тяжёлой специализированной техники оказало негативное воздействие на окружающую среду, выразившееся в нарушении естественного рельефа местности и деградации земель, — отметили в АФМ.

    Общий объём незаконно добытой продукции составил более 70 тыс тонн.

    Сумма полученного преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

    На указанные средства подозреваемым приобретено движимое и недвижимое имущество: бизнес-центр, квартира в г. Алматы, автомашина «LAND ROVER RANGE ROVER», 2 парковочных места, 2 земельных участка. 

    С санкции суда на данное имущество наложен арест.

    Отметим, что ранее департаментом пресечена незаконная деятельность двух преступных групп, занимавшихся незаконной добычей золота на участках «Шыбынды» Уланского района и «Кенкарын» Самарского района ВКО с использованием тяжелой специальной техники и промышленного оборудования. Указанная деятельность привела к серьёзным экологическим последствиям, включая вырубку лесных массивов, изменение русел рек и уничтожение плодородного слоя почвы.

    Пресечение незаконной добычи позволило остановить дальнейшее разрушение природной среды и предотвратить угрозу экологической безопасности региона.

    Жанара Мухамедиярова
