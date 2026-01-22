Незаконную добычу руды с ущербом более 1 млрд тенге пресекли в ВКО

На месторождении «Глинковское», расположенном в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, руководитель ТОО организовал незаконную добычу и реализацию твёрдых полезных ископаемых.

Компания обладала лицензией, которая предоставляла только право на геологоразведочные работы.

При этом разрешения на промышленную добычу полезных ископаемых не имелось.

— Вместе с тем, фактически осуществлялись работы по извлечению железосодержащей горной массы с её последующей переработкой, складированием и реализацией на внутреннем рынке и в Китай. Применение тяжёлой специализированной техники оказало негативное воздействие на окружающую среду, выразившееся в нарушении естественного рельефа местности и деградации земель, — отметили в АФМ.

Общий объём незаконно добытой продукции составил более 70 тыс тонн.

Сумма полученного преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

На указанные средства подозреваемым приобретено движимое и недвижимое имущество: бизнес-центр, квартира в г. Алматы, автомашина «LAND ROVER RANGE ROVER», 2 парковочных места, 2 земельных участка.

С санкции суда на данное имущество наложен арест.

Отметим, что ранее департаментом пресечена незаконная деятельность двух преступных групп, занимавшихся незаконной добычей золота на участках «Шыбынды» Уланского района и «Кенкарын» Самарского района ВКО с использованием тяжелой специальной техники и промышленного оборудования. Указанная деятельность привела к серьёзным экологическим последствиям, включая вырубку лесных массивов, изменение русел рек и уничтожение плодородного слоя почвы.

Пресечение незаконной добычи позволило остановить дальнейшее разрушение природной среды и предотвратить угрозу экологической безопасности региона.