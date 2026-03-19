Незаконное решение акимата на 800 миллионов тенге отменили в Алматы

Установлено, что в соответствии с Генеральным планом города Алматы размещение объектов общего пользования на указанном земельном участке не предусмотрено.

Несмотря на это, акиматом было принято решение о его принудительном отчуждении для строительства объектов общего пользования, что противоречит требованиям действующего законодательства.

Оценочная стоимость участка превышала 800 млн тенге.

По результатам рассмотрения протеста прокуратуры незаконное постановление акимата отменено.

Принятые меры позволили предотвратить необоснованные потери бюджетных средств на сумму свыше 800 млн тенге.