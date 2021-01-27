Незаконное кафе снесли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы снесли незаконно построенное летнее кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля города.

Кафе было расположено в Медеуском районе на проспекте Достык, 118А.

«В ходе проверки установлено, что гр. Нурумбетовым А.Д. с нарушением требований Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» произведено строительство летнего кафе с размерами 22,7 м. х 6,0 м. Строительно-монтажные работы произведены хозяйственным способом без соответствующего права на землю, объект эксплуатировался без акта ввода в эксплуатацию», - пояснили в управлении.

По факту выявленных нарушений, управлением в отношении хозяина приняты меры по ст.323 КРКоАП «Эксплуатация объектов и комплексов введенных в установленном порядке в эксплуатацию». Также составлен протокол об административном правонарушении по ст.319 КРКоАП «Незаконное строительство производственных, жилых, хозяйственных, гидротехнических (водохозяйственных) или бытовых объектов без соответствующего права на землю» с направлением в специализированный межрайонный административный суд города Алматы.

Согласно постановлению суда, Нурумбетов А.Д. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.319 КРКоАП и назначен административный штраф в размере 41 670 тенге, с принудительным сносом незаконно возведенного строения. В настоящее время объект снесен.