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1 Июля 2022 14:39
Незаконно построенный ЖК начали сносить в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По решению суда в микрорайоне Шыгула приступили к сносу незаконно строящегося жилого комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что вопрос о сносе здания инициирован акимом города после многочисленных обращений жителей.
На основании жалоб горожан управление градостроительного контроля провели проверку объекта. Выявлены нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, составлены протоколы.
«В результате постановлением суда иск управления градостроительного контроля города удовлетворен. Алматинский городской суд постановил снести постройку. К сносу здания приступили 1 июля в присутствии судебных исполнителей», - отметили в акимате.
Фото: facebook.com/almaty.gov.kz
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