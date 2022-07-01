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Незаконно построенный ЖК начали сносить в Алматы
1 Июля 2022 14:39

Незаконно построенный ЖК начали сносить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По решению суда в микрорайоне Шыгула приступили к сносу незаконно строящегося жилого комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что вопрос о сносе здания инициирован акимом города после многочисленных обращений жителей.

На основании жалоб горожан управление градостроительного контроля провели проверку объекта. Выявлены нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, составлены протоколы.

«В результате постановлением суда иск управления градостроительного контроля города удовлетворен. Алматинский городской суд постановил снести постройку. К сносу здания приступили 1 июля в присутствии судебных исполнителей», - отметили в акимате.





Фото: facebook.com/almaty.gov.kz

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Автор:
Корреспондент
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