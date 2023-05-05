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Незаконно построенное здание сносят в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Мая 2023, 17:45
Незаконно построенное здание сносят в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сносят четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра, 24. Оно было возведено незаконно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает акимат Алматы, судебные разбирательства по нежилому помещению по иску управления градостроительного контроля города длились продолжительное время. 17 января прошлого года Медеуский районный суд постановил снести самовольную постройку, однако апелляционные жалобы были рассмотрены также в Алматинском городском суде и Верховном суде РК.

30 ноября 2022 года Верховным судом постановление суда первой инстанции и Алматинского городского суда оставлены без изменений, после чего оно поступило в производство департамента юстиции города.

Снос начат сегодня в присутствии судебных исполнителей.


Ранее в Алматы по решению суда снесли пристройку к жилому дому, ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда на пересечении улиц Толе би, крупный ресторан, а также летние террасы двух кафе.


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