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    Незаконно построенное кафе снесли в Алматы

    В мегаполисе снесли еще один незаконный объект, который находится по улице Поддубного, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Незаконно построенное кафе снесли в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    По данным управления градостроительного контроля города Алматы, в ходе внеплановой проверки было установлено, что собственник без разрешительных документов самовольно возвел пристройку, которую эксплуатировал как летнее кафе.

    Впоследствии собственнику было выдано предписание на устранение выявленных нарушений путем демонтажа строения.

    Незаконно построенное кафе снесли в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На сегодня объект демонтирован собственником в добровольном порядке во исполнение требований предписания.

    Ранее в Алматы снесли торговый рынок «Береке», который функционировал без разрешительных документов.

    Снос Строительство Кафе и рестораны Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор