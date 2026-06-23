Незаконно построенное кафе снесли в Алматы

В мегаполисе снесли еще один незаконный объект, который находится по улице Поддубного, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления градостроительного контроля города Алматы, в ходе внеплановой проверки было установлено, что собственник без разрешительных документов самовольно возвел пристройку, которую эксплуатировал как летнее кафе.

Впоследствии собственнику было выдано предписание на устранение выявленных нарушений путем демонтажа строения.

Фото: акимат Алматы

На сегодня объект демонтирован собственником в добровольном порядке во исполнение требований предписания.

Ранее в Алматы снесли торговый рынок «Береке», который функционировал без разрешительных документов.