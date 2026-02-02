РУ
    13:13, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Незаконно переданный земельный участок в Шымкенте вернули в госсобственность

    В Шымкенте земельный участок, ранее незаконно переданный в частную собственность, возвращен государству, передает агентство Kazinform.

    земельный участок
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, нарушение выявили в ходе внеплановой проверки, проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами города Шымкента.

    Установлено, что постановлением акимата города в 2005 году физическому лицу был предоставлен в частную собственность земельный участок площадью 0,1 гектара, расположенный на территории общего пользования. Землю планировали использовать под строительство станции технического обслуживания, торгового центра и салона красоты.

    В министерстве напомнили, что согласно статье 26 Земельного кодекса Казахстана земельные участки, расположенные в зонах общего пользования населенных пунктов, не могут находиться в частной собственности.

    Для устранения нарушения департамент обратился в межрайонный суд по гражданским делам Шымкента с иском о признании недействительными постановления акимата и договоров купли-продажи. Суд полностью удовлетворил исковые требования.

    Позднее судебная коллегия по гражданским делам Шымкентского городского суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

    Ранее в Шымкенте суд отменил незаконное решение акимата десятилетней давности.

