Незаконно переданный земельный участок в Шымкенте вернули в госсобственность

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, нарушение выявили в ходе внеплановой проверки, проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами города Шымкента.

Установлено, что постановлением акимата города в 2005 году физическому лицу был предоставлен в частную собственность земельный участок площадью 0,1 гектара, расположенный на территории общего пользования. Землю планировали использовать под строительство станции технического обслуживания, торгового центра и салона красоты.

В министерстве напомнили, что согласно статье 26 Земельного кодекса Казахстана земельные участки, расположенные в зонах общего пользования населенных пунктов, не могут находиться в частной собственности.

Для устранения нарушения департамент обратился в межрайонный суд по гражданским делам Шымкента с иском о признании недействительными постановления акимата и договоров купли-продажи. Суд полностью удовлетворил исковые требования.

Позднее судебная коллегия по гражданским делам Шымкентского городского суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Ранее в Шымкенте суд отменил незаконное решение акимата десятилетней давности.