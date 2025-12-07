Незаконно лечили наркозависимых в Караганде

В Караганде проведена масштабная проверка частных медицинских кабинетов на предмет законности оказания наркологической помощи.

В ходе мониторинга социальных сетей и работы специальных групп общественных наблюдателей департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по Карагандинской области были охвачены 24 объекта, из которых восемь занимались наркологией.

— По результатам проверок в деятельности двух организаций установлены факты оказания медицинских услуг без лицензии. Еще три учреждения не предоставляли медицинскую помощь в области наркологии, а остальные работали легально, консультируя пациентов на платной основе, — сообщили в департаменте.

За незаконную медицинскую деятельность законодательством предусмотрена административная ответственность с прекращением деятельности, а при причинении вреда здоровью — уголовная ответственность по статье 322 УК РК.

Новшество законодательства — меры оперативного реагирования: при выявлении безлицензионной деятельности органы здравоохранения могут приостанавливать работу учреждения на срок до 90 дней и проверять устранение нарушений.

Отмечается, что по выявленным случаям безлицензионной деятельности жалоб на причинение вреда здоровью или летальных исходов не поступало. Департамент приостановил деятельность нарушителей и не направлял материалы в правоохранительные органы, так как оснований для этого нет.

— Теперь контроль за частными кабинетами усилен, и мониторинг социальных сетей позволяет выявлять потенциально опасные объекты на ранней стадии, — подчеркнули в департаменте.

Ранее сообщалось, что минздрав Казахстана пересмотрел противопоказания для психиатрической помощи наркозависимым.