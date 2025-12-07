РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • ру
    18:06, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Незаконно лечили наркозависимых в Караганде

    В Караганде выявили два частных кабинета, где оказывали наркологическую помощь без разрешительных документов. Контроль за незаконной деятельностью усилили через мониторинг социальных сетей и работу общественных наблюдателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Минздрав пересмотрел противопоказания для психиатрической помощи наркозависимым
    Фото: Pexels

    В Караганде проведена масштабная проверка частных медицинских кабинетов на предмет законности оказания наркологической помощи.

    В ходе мониторинга социальных сетей и работы специальных групп общественных наблюдателей департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по Карагандинской области были охвачены 24 объекта, из которых восемь занимались наркологией.

    — По результатам проверок в деятельности двух организаций установлены факты оказания медицинских услуг без лицензии. Еще три учреждения не предоставляли медицинскую помощь в области наркологии, а остальные работали легально, консультируя пациентов на платной основе, — сообщили в департаменте.

    За незаконную медицинскую деятельность законодательством предусмотрена административная ответственность с прекращением деятельности, а при причинении вреда здоровью — уголовная ответственность по статье 322 УК РК.

    Новшество законодательства — меры оперативного реагирования: при выявлении безлицензионной деятельности органы здравоохранения могут приостанавливать работу учреждения на срок до 90 дней и проверять устранение нарушений.

    Отмечается, что по выявленным случаям безлицензионной деятельности жалоб на причинение вреда здоровью или летальных исходов не поступало. Департамент приостановил деятельность нарушителей и не направлял материалы в правоохранительные органы, так как оснований для этого нет.

    — Теперь контроль за частными кабинетами усилен, и мониторинг социальных сетей позволяет выявлять потенциально опасные объекты на ранней стадии, — подчеркнули в департаменте.

    Ранее сообщалось, что минздрав Казахстана пересмотрел противопоказания для психиатрической помощи наркозависимым. 

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Карагандинская область Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
