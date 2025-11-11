16:40, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5
Минздрав Казахстана пересмотрел противопоказания для психиатрической помощи наркозависимым
Приказом министра здравоохранения внесены изменения в части оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья, передает корреспондент агентства Kazinform.
В частности, пересмотрен перечень медицинских противопоказаний, имеющихся у лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, в отношении которых не применяется направление в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья.
В перечень включили следующие заболевания:
- Туберкулез с деструктивными и бациллярными формами;
- Поздние формы сифилиса;
- Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде злокачественных новообразований, в терминальной стадии, с проявлениями множественных болезней;
- Злокачественные новообразования.
- Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм средней и тяжелой степени декомпенсации;
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- Психические расстройства и расстройства поведения;
- Болезни нервной системы;
- Болезни глаза и его придаточного аппарата;
- Болезни системы кровообращения;
- Болезни органов дыхания;
- Болезни органов пищеварения;
- Болезни кожи и подкожной клетчатки;
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- Болезни мочеполовой системы;
- Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения;
- Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.
Приказ вступает в с 21 ноября 2025 года.
