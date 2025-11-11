РУ
    16:40, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минздрав Казахстана пересмотрел противопоказания для психиатрической помощи наркозависимым

    Приказом министра здравоохранения внесены изменения в части оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Минздрав пересмотрел противопоказания для психиатрической помощи наркозависимым
    Фото: Pexels

    В частности, пересмотрен перечень медицинских противопоказаний, имеющихся у лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, в отношении которых не применяется направление в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья.

    В перечень включили следующие заболевания:

    • Туберкулез с деструктивными и бациллярными формами;
    • Поздние формы сифилиса;
    • Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде злокачественных новообразований, в терминальной стадии, с проявлениями множественных болезней;
    • Злокачественные новообразования.
    • Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм средней и тяжелой степени декомпенсации;
    • Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
    • Психические расстройства и расстройства поведения;
    • Болезни нервной системы;
    • Болезни глаза и его придаточного аппарата;
    • Болезни системы кровообращения;
    • Болезни органов дыхания;
    • Болезни органов пищеварения;
    • Болезни кожи и подкожной клетчатки;
    • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
    • Болезни мочеполовой системы;
    • Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения;
    • Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.

    Приказ вступает в с 21 ноября 2025 года.

    Ранее в Минздраве разъяснили правила получения лекарств для больных диабетом и ДЦП.



