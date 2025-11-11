Минздрав Казахстана пересмотрел противопоказания для психиатрической помощи наркозависимым

В частности, пересмотрен перечень медицинских противопоказаний, имеющихся у лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, в отношении которых не применяется направление в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья.

В перечень включили следующие заболевания:

Туберкулез с деструктивными и бациллярными формами;

Поздние формы сифилиса;

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде злокачественных новообразований, в терминальной стадии, с проявлениями множественных болезней;

Злокачественные новообразования.

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм средней и тяжелой степени декомпенсации;

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;

Психические расстройства и расстройства поведения;

Болезни нервной системы;

Болезни глаза и его придаточного аппарата;

Болезни системы кровообращения;

Болезни органов дыхания;

Болезни органов пищеварения;

Болезни кожи и подкожной клетчатки;

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

Болезни мочеполовой системы;

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения;

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.

Приказ вступает в с 21 ноября 2025 года.

Ранее в Минздраве разъяснили правила получения лекарств для больных диабетом и ДЦП.





