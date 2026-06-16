KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Незаконный забор воды из стратегического канала пресекли в Павлодарской области

    Факт незаконного использования водных ресурсов на канале имени Каныша Сатпаева установили природоохранные полицейские и специалисты Ертисской бассейновой водной инспекции, передает Kazinform.

    п
    Фото: pexels

    Как сообщили в ДП Павлодарской области, нарушителя установили прямо во время полива орошаемого поля вблизи села Евгеньевка сельского округа Аксу. Выяснилось, что местный сельхозпроизводитель качал воду из стратегического канала в обход закона.

    — Забор воды осуществлялся без каких-либо разрешительных документов и согласований, которые строго обязательны в сфере водопользования. Незаконная откачка ресурсов ставит под угрозу рациональное распределение воды. Это критически важно сейчас, в разгар поливного сезона, когда потребность фермеров в водоснабжении возрастает в разы, — прокомментировал начальник отдела полиции города Аксу Айдар Сламбеков.

    Ертисская бассейновая водная инспекция рассмотрит материалы дела для принятия процессуального решения.

    Ранее сообщалось, что для пяти регионов Казахстана установили лимиты водопотребления. 

    Сельское хозяйство Фермеры Аграрии Полиция Нарушения Вода Поливной сезон Павлодарская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор