Незаконный забор воды из стратегического канала пресекли в Павлодарской области

Как сообщили в ДП Павлодарской области, нарушителя установили прямо во время полива орошаемого поля вблизи села Евгеньевка сельского округа Аксу. Выяснилось, что местный сельхозпроизводитель качал воду из стратегического канала в обход закона.

— Забор воды осуществлялся без каких-либо разрешительных документов и согласований, которые строго обязательны в сфере водопользования. Незаконная откачка ресурсов ставит под угрозу рациональное распределение воды. Это критически важно сейчас, в разгар поливного сезона, когда потребность фермеров в водоснабжении возрастает в разы, — прокомментировал начальник отдела полиции города Аксу Айдар Сламбеков.

Ертисская бассейновая водная инспекция рассмотрит материалы дела для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что для пяти регионов Казахстана установили лимиты водопотребления.