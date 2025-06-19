Незаконный ввоз яиц из России предотвратили на границе
На ветеринарном контрольно-пропускном пункте «Сырым» (граница с Российской Федерацией) пресечена попытка незаконного ввоза в Казахстан 30 тонн (30 000 кг) пищевых яиц, следовавших из г. Самары в Атыраускую область, передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ.
В ходе ветеринарного досмотра двух грузовых автомобилей специалисты Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК выявили нарушения ветеринарно-санитарного законодательства.
В частности, установлено отсутствие обязательных ветеринарных сопроводительных документов, что является прямым нарушением действующих правил. Кроме того, ввоз данной продукции запрещён в связи с введёнными временными ограничениями.
По результатам проверки транспортные средства с грузом были возвращены за пределы территории Казахстана. В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение ветеринарного законодательства.
С начала 2025 года на ветеринарных контрольно-пропускных пунктах при перемещении через государственную границу со странами Евразийского экономического союза зафиксировано 377 случаев нарушения ветеринарных требований. По итогам проведённых проверок составлены административные протоколы в отношении 163 лиц, сумма штрафов составила 7,6 млн тенге.