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    12:39, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Незаконный ввоз яиц из России предотвратили на границе

    На ветеринарном контрольно-пропускном пункте «Сырым» (граница с Российской Федерацией) пресечена попытка незаконного ввоза в Казахстан 30 тонн (30 000 кг) пищевых яиц, следовавших из г. Самары в Атыраускую область, передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ.

    На границе предотвратили попытку незаконного ввоза яиц из России
    Фото: МСХ РК

    В ходе ветеринарного досмотра двух грузовых автомобилей специалисты Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК выявили нарушения ветеринарно-санитарного законодательства.

    В частности, установлено отсутствие обязательных ветеринарных сопроводительных документов, что является прямым нарушением действующих правил. Кроме того, ввоз данной продукции запрещён в связи с введёнными временными ограничениями.

    Незаконный ввоз яиц из России предотвратили на границе
    Фото: МСХ

    По результатам проверки транспортные средства с грузом были возвращены за пределы территории Казахстана. В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение ветеринарного законодательства.

    С начала 2025 года на ветеринарных контрольно-пропускных пунктах при перемещении через государственную границу со странами Евразийского экономического союза зафиксировано 377 случаев нарушения ветеринарных требований. По итогам проведённых проверок составлены административные протоколы в отношении 163 лиц, сумма штрафов составила 7,6 млн тенге.

    Теги:
    Сельское хозяйство Казахстан Минсельхоз Яйца Граница Россия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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