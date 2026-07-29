Незаконный сбор с поставщиков авиатоплива выявили в аэропорту Астаны

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане выявил нарушение антимонопольного законодательства в деятельности АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», передает агентство Kazinform.

Как сообщили в ведомстве, установлено, что аэропорт, занимая монопольное положение на соответствующем рынке, взимал с поставщиков авиатоплива неурегулированный сбор. При этом у участников рынка отсутствовала возможность отказаться от таких условий или воспользоваться услугами альтернативных поставщиков.

По данным агентства, в ходе расследования также установлено последовательное изменение размера сбора — с 16 240 до 77 852 теңге за тонну, а затем до 60 137 теңге за тонну. По оценке АЗРК, это привело к увеличению финансовой нагрузки на участников рынка и создало риски роста стоимости авиатоплива для конечных потребителей.

Действия АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» квалифицированы как злоупотребление монопольным положением, предусмотренное статьей 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

В АЗРК отметили, что суд первой инстанции признал результаты расследования законными.

Напомним, ранее аудит выявил недостаточную цифровизацию государственных аэропортов Казахстана.