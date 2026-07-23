Аудит выявил недостаточную цифровизацию государственных аэропортов Казахстана

В Астане состоялась рабочая встреча руководства Минтранспорта РК с представителями компании SITA — глобальной IT-компании, являющейся одним из мировых лидеров в области разработки цифровых решений для авиационной отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Главной целью встречи стало обсуждение итогов проведенного компанией SITA аудита государственных аэропортов республики и определение дальнейших стратегических шагов по комплексной цифровизации отрасли гражданской авиации.

Ранее при поддержке Комитета гражданской авиации компании SITA завершила аудит 14 государственных аэропортов. Согласно результатам оценки, уровень оснащенности базовыми системами обслуживания пассажиров и обработки багажа в большинстве аэропортов остается недостаточным (средний уровень оснащенности составляет 38%), в связи с чем значительная часть технологических процессов по-прежнему выполняется вручную.

В рамках встречи рассмотрены вопросы оснащения аэропортов страны передовыми цифровыми системами, включая автоматизацию процессов регистрации пассажиров, обработки и учета багажа, управления пассажиропотоком, а также внедрение современных биометрических технологий для повышения уровня безопасности, ускорения прохождения предполетных процедур и улучшения качества обслуживания пассажиров.

Особое внимание было уделено созданию в городе Астане централизованного центра управления цифровыми системами аэропортов, который обеспечит мониторинг, координацию и оперативное управление ключевыми процессами в режиме реального времени.

Отдельным направлением обсуждения стало участие SITA в оснащении современными цифровыми решениями трех строящихся аэропортов Казахстана — в Зайсане, Кендерли и Катон-Карагайском районе. Стороны рассмотрели возможность внедрения в данных аэропортах комплексных технологических решений, включая системы регистрации пассажиров, обработки багажа, управления пассажиропотоком, биометрической идентификации и другие цифровые сервисы, соответствующие международным стандартам.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и реализации совместных проектов, направленных на цифровизацию авиационной отрасли Казахстана, повышение уровня авиационной безопасности и улучшение качества обслуживания пассажиров.

Ранее были изменены правила аренды коммерческих площадей в аэропортах Казахстана.