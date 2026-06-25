Изменены правила аренды коммерческих площадей в аэропортах Казахстана

Коммерческие площади в аэропортах Казахстана будут сдавать только на конкурсной основе после аудита ВАП, передает агентство Kazinform со ссылкой на Высшую аудиторскую палату.

По предписанию Высшей аудиторской палаты РК внесены изменения в правила ведения коммерческой деятельности на территории аэропортов. Доступ предпринимателей к арендным площадям теперь регулируется едиными конкурсными условиями.

Необходимость в мерах была выявлена в результате аудита эффективности использования государственных ресурсов в городе Астана.

По итогам проверки ВАП поручила Министерству транспорта внести изменения в правила доступа и оказания услуг на территории аэропортов (аэродромов), не относящихся к аэропортовской деятельности. А именно — закрепить передачу арендных площадей для объектов общественного питания и автоматов по продаже продуктов и упаковке багажа исключительно на конкурсной основе.

Конкурсный отбор создаст прозрачные и равные условия для всех потенциальных арендаторов, снизит риски необоснованного выбора поставщиков услуг и повысит эффективность использования имущества аэропортов. Кроме того, выбор наиболее выгодных предложений увеличит собственные доходы аэропортов от аренды.

Исполнение других поручений и рекомендаций ВАП по итогам проведенного аудита остается на контроле.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов представил в Сенате основные выводы по исполнению республиканского бюджета за 2025 год.