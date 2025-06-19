Незаконные торговые точки на парковках барахолки демонтируют в Алматы

Как сообщили в КГП «Алматы паркинг», в ходе мониторинга установлено, что в этих сооружениях ведется незаконная торговля, в том числе с использованием газовых баллонов и приготовлением пищи на открытом огне — в местах с большим скоплением людей. Это нарушает условия эксплуатации парковочного пространства и создает угрозу для жизни и здоровья людей.

Фото: акимат Алматы

— На основании решения Специализированного межрайонного экономического суда уже демонтировано 30 незаконных конструкций, размещенных на парковке перед ТЦ «Адем». Также судом вынесено постановление о демонтаже 37 аналогичных объектов у ТЦ «Ялян». Судебные исполнители приступили к реализации решения, и работы по сносу уже начаты, — отметили в Алматы паркинг.

Фото: акимат Алматы

В коммунальном предприятии пояснили, что такие меры необходимы для освобождения парковочных зон площадочного типа от самовольных построек, повышения уровня безопасности и упорядочивания парковочного пространства. Это также улучшит транспортную доступность и повысит удобство для жителей и гостей города.

Ранее в Алматы начался снос крупного рынка «Арыстан».

Всего с начала 2023 года в Алматы полностью или частично снесено 88 незаконных объекта, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.