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    21:03, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Незаконные торговые точки на парковках барахолки демонтируют в Алматы

    В Алматы проводится демонтаж несанкционированных торговых объектов, размещенных на парковках у крупных торговых центров и рынков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Незаконные торговые точки на парковках барахолки демонтируют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в КГП «Алматы паркинг», в ходе мониторинга установлено, что в этих сооружениях ведется незаконная торговля, в том числе с использованием газовых баллонов и приготовлением пищи на открытом огне — в местах с большим скоплением людей. Это нарушает условия эксплуатации парковочного пространства и создает угрозу для жизни и здоровья людей.

    Незаконные торговые точки на парковках барахолки демонтируют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    — На основании решения Специализированного межрайонного экономического суда уже демонтировано 30 незаконных конструкций, размещенных на парковке перед ТЦ «Адем». Также судом вынесено постановление о демонтаже 37 аналогичных объектов у ТЦ «Ялян». Судебные исполнители приступили к реализации решения, и работы по сносу уже начаты, — отметили в Алматы паркинг.

    Незаконные торговые точки на парковках барахолки демонтируют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В коммунальном предприятии пояснили, что такие меры необходимы для освобождения парковочных зон площадочного типа от самовольных построек, повышения уровня безопасности и упорядочивания парковочного пространства. Это также улучшит транспортную доступность и повысит удобство для жителей и гостей города.

    Ранее в Алматы начался снос крупного рынка «Арыстан». 

    Всего с начала 2023 года в Алматы полностью или частично снесено 88 незаконных объекта, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения. 

    Теги:
    Снос Безопасность Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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