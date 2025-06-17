В Алматы начался снос крупного рынка «Арыстан»

Как сообщает управление градостроительного контроля Алматы, ранее в ходе внеплановой проверки было установлено, что часть рынка возведена за отсутствием разрешительных документов. В отношении собственника ТОО «Фирма Тигрохауд» приняты административные меры.

Управлением направлено исковое заявление в районный суд на снос незаконно возведенных площадей рынка.

— 1 марта 2024 года суд вынес решение снести часть рынка площадью 2125,62 квадратного метра, 19 июля 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменений. Снос начат накануне с участием судебных исполнителей департамента юстиции, — пояснили в управлении.

Отметим, что всего с начала 2023 года в Алматы полностью или частично снесено 88 незаконных объекта, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.