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    14:07, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы начался снос крупного рынка «Арыстан»

    Более 2000 квадратных метров торговых площадей крупного рынка в алматинском микрорайоне Аксай-4 сносят по решению суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы начался снос крупного рынка «Арыстан»
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщает управление градостроительного контроля Алматы, ранее в ходе внеплановой проверки было установлено, что часть рынка возведена за отсутствием разрешительных документов. В отношении собственника ТОО «Фирма Тигрохауд» приняты административные меры.

    Управлением направлено исковое заявление в районный суд на снос незаконно возведенных площадей рынка.

    — 1 марта 2024 года суд вынес решение снести часть рынка площадью 2125,62 квадратного метра, 19 июля 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменений. Снос начат накануне с участием судебных исполнителей департамента юстиции, — пояснили в управлении.

    Отметим, что всего с начала 2023 года в Алматы полностью или частично снесено 88 незаконных объекта, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.

    Теги:
    Регионы Рынок Алматы ЖКХ
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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