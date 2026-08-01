Незаконные шлагбаумы и ограждения проверяют во дворах Астаны

В столице прошел профилактический рейд по выявлению незаконных ограждений во дворах многоэтажных жилых домов, препятствующих движению автомобилей экстренных служб, передает Kazinform со ссылкой на акимат города.

Рейд провели представители департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны, прокуратуры, полиции и городского акимата. Специалисты проверили дворы на наличие незаконно установленных бетонных блоков, цепей, шлагбаумов и других препятствий, мешающих проезду пожарных машин, скорой помощи и полиции.

По словам представителей государственных служб, в отношении выявленных нарушений принимаются меры по их устранению в соответствии с действующим законодательством.

— Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны проводит такие рейдовые мероприятия на системной основе. Основная цель — профилактика нарушений требований пожарной безопасности, устранение выявленных нарушений, а также разъяснение жителям важности соблюдения правил пожарной безопасности, — сказал исполняющий обязанности начальника ДЧС Астаны Омиржан Тукушев.

По данным специалистов, жители чаще всего устанавливают препятствия, чтобы сохранить парковочные места или ограничить въезд посторонних автомобилей. Однако во время чрезвычайной ситуации это может задержать прибытие спецтехники и поставить под угрозу жизни людей.

ДЧС призывает жителей не устанавливать незаконные ограждения во дворах и обеспечивать свободный проезд экстренных служб.

Актуальность проблемы показал произошедший 12 апреля пожар в жилом комплексе по улице Туркестан. Тогда доступ пожарных во двор был затруднен из-за припаркованных автомобилей и закрытых ворот. Несмотря на это, спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры. В результате пожара погибли трое несовершеннолетних, из горящей квартиры спасли женщину, 20 человек эвакуировали, еще около 40 жильцов самостоятельно покинули здание. После происшествия 16 человек временно разместили в гостинице.