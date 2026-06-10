Незаконные начисления за газовое обслуживание выявили в Талдыкоргане 

Прокуратура области Жетысу выявила незаконные начисления за обслуживание газового оборудования, в результате чего 6 тысячам жителей Талдыкоргана аннулировали необоснованные счета, передает агенство Kazinform.

— Обеспечение законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и защита прав потребителей являются приоритетными задачами в деятельности органов прокуратуры области Жетысу. В ходе анализа, проведенного прокуратурой города Талдыкорган, в деятельности ТОО «РЦКУ-Талдықорған» были вскрыты факты систематического нарушения законодательства при оказании услуг населению.

В ходе анализа установлено, что компания систематически начисляла плату за обслуживание газового оборудования без фактического оказания услуг. Для подтверждения якобы выполненных работ сотрудники подделывали внутренние документы, составляя фиктивные акты на жителей города.

— По результатам рассмотрения акта надзора 6 000 потребителям были аннулированы счета за фактически не оказанные услуги, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что работа по защите прав граждан и пресечению нарушений в социально значимых сферах будет продолжена.

Напомним, в Акмолинской области спасатели ликвидировали опасную утечку газа. Ранее прокуратура выявила нарушения в договорах газоснабжения с бизнесом в области Жетысу.