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    Прокуратура выявила нарушения в договорах газоснабжения с бизнесом в области Жетысу

    Прокуратурой города Талдыкорган при координации Комитета по защите прав инвесторов защищены права 10 инвесторов, реализующих проекты в сферах сельскохозяйственного производства, переработки, дорожного строительства, пищевой промышленности, производства строительных материалов, аккумуляторов и текстильной продукции, передает Kazinform.

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    Фото: Министерство энергетики РК

    Общий объем инвестиций в регион составил около 9,4 млрд тенге с созданием порядка 480 рабочих мест.

    В ходе анализа, проведенного надзорным органом, установлено, что АО «QAZAQGAZ AIMAQ» заключило с инвесторами договоры на обеспечение газоснабжением, отдельные положения которых не соответствовали требованиям действующего законодательства и утвержденным нормативам, что нарушало права субъектов предпринимательства и ограничивало законные интересы потребителей.

    В частности, выявлены условия, предусматривающие начисление несоразмерной пени в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования за каждый день просрочки без ограничения ее максимального размера.

    Указанное условие ухудшало положение потребителей и не соответствовало требованиям Типового договора, утвержденного приказом Министра энергетики.

    По выявленным фактам прокуратурой города Талдыкорган в департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу внесен акт прокурорского надзора.

    По итогам его рассмотрения газоснабжающая организация привела условия договоров в соответствие с требованиями законодательства.

    Помимо договоров с инвесторами, АО «QAZAQGAZ AIMAQ» допустило аналогичные нарушения в отношении еще 526 предпринимателей региона. Благодаря вмешательству прокуратуры, права всех пострадавших субъектов бизнеса были успешно защищены.

    Ранее в Генпрокуратуре назвали административные барьеры ключевым риском для инвестпроектов в Казахстане.

    Бизнес Регионы Казахстана Область Жетысу Прокуратура Газ Талдыкорган
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор