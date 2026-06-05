Прокуратура выявила нарушения в договорах газоснабжения с бизнесом в области Жетысу

Общий объем инвестиций в регион составил около 9,4 млрд тенге с созданием порядка 480 рабочих мест.



В ходе анализа, проведенного надзорным органом, установлено, что АО «QAZAQGAZ AIMAQ» заключило с инвесторами договоры на обеспечение газоснабжением, отдельные положения которых не соответствовали требованиям действующего законодательства и утвержденным нормативам, что нарушало права субъектов предпринимательства и ограничивало законные интересы потребителей.



В частности, выявлены условия, предусматривающие начисление несоразмерной пени в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования за каждый день просрочки без ограничения ее максимального размера.



Указанное условие ухудшало положение потребителей и не соответствовало требованиям Типового договора, утвержденного приказом Министра энергетики.



По выявленным фактам прокуратурой города Талдыкорган в департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу внесен акт прокурорского надзора.



По итогам его рассмотрения газоснабжающая организация привела условия договоров в соответствие с требованиями законодательства.



Помимо договоров с инвесторами, АО «QAZAQGAZ AIMAQ» допустило аналогичные нарушения в отношении еще 526 предпринимателей региона. Благодаря вмешательству прокуратуры, права всех пострадавших субъектов бизнеса были успешно защищены.



Ранее в Генпрокуратуре назвали административные барьеры ключевым риском для инвестпроектов в Казахстане.