Спасатели ликвидировали опасную утечку газа в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, сотрудники ведомства провели аварийно-спасательные работы по ликвидации утечки газа из резервуара объемом 3,5 кубометра.

— На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС. По прибытии спасатели установили, что причиной аварийной ситуации стала утечка газа через запорную арматуру резервуара. В целях осаждения газовоздушной смеси и предотвращения возможного хлопка была подана мелкораспыленная водяная струя. Это предотвратило возможность хлопка газовоздушной смеси. Соблюдая все необходимые меры безопасности, спасатели механическим путем закрыли запорную арматуру, после чего утечка газа была полностью устранена, — поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

По данному факту юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 410 КоАП РК.

Напомним, прокуратура выявила нарушения в договорах газоснабжения с бизнесом в области Жетысу.