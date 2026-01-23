Невозвратные авиабилеты предлагают запретить в Казахстане

По его словам, невозвратные билеты — вопрос принципа.

— Здесь позиция Министерства (Минтранспорта - прим.ред.) и общественный запрос расходятся. Невозвратные билеты фактически перекладывают все риски на пассажира, лишая его возможности вернуть средства даже при уважительных и жизненно важных обстоятельствах. Авиация — это общественно значимый вид транспорта, а не финансовый инструмент, — заявил Галым Байтук на заседании общественной палаты.

Он подчеркнул, что государство обязано защищать слабую сторону договора — гражданина.

— Предложение очевидно: на внутренних авиарейсах невозвратные билеты должны быть запрещены либо заменены механизмами гарантированного возврата или бесплатного изменения даты перелёта, — добавил он.

