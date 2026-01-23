РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:05, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Невозвратные авиабилеты предлагают запретить в Казахстане

    Заместитель председателя Общественной палаты при Мажилисе Галым Байтук отметил, что практика невозвратных билетов ставит пассажиров в крайне невыгодное положение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бронирование авиабилетов, самолет, авиация
    Фото: freepik.com

    По его словам, невозвратные билеты — вопрос принципа.

    — Здесь позиция Министерства (Минтранспорта - прим.ред.) и общественный запрос расходятся. Невозвратные билеты фактически перекладывают все риски на пассажира, лишая его возможности вернуть средства даже при уважительных и жизненно важных обстоятельствах. Авиация — это общественно значимый вид транспорта, а не финансовый инструмент, — заявил Галым Байтук на заседании общественной палаты.

    Он подчеркнул, что государство обязано защищать слабую сторону договора — гражданина.

    — Предложение очевидно: на внутренних авиарейсах невозвратные билеты должны быть запрещены либо заменены механизмами гарантированного возврата или бесплатного изменения даты перелёта, — добавил он.

    Ранее мы сообщали о том, что Казахстан в 2026 году откроет новые международные авиамаршруты.

    Теги:
    Авиация Билеты Минтранспорта РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают