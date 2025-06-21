Неустойчивая погода ожидается 21 июня в Казахстане

По информации РГП «Казгидромет», на востоке области Абай, на востоке Павлодарской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, востоке Мангистауской, в центре Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской областях, в области Улытау, на западе, юге, востоке Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Алматинской области — сильная жара 35 градусов. Днем в области Жетысу — сильная жара 35 градусов. Днем на юге области Абай — сильная жара 35 градусов.

Как сообщалось, штормовое предупреждение объявили синоптики по всему Казахстану.