РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:38, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Неустойчивая погода ожидается 21 июня в Казахстане

    На большей части республики под влиянием циклона, и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами пройдут дожди с грозами, на севере, ночью на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, возможен град. По республике —  усиление ветра, днем на юге — с пыльной бурей. Об этом передает агентство Kazinform. 

    дождь, осадки
    Фото: Kazinform

    По информации РГП «Казгидромет», на востоке области Абай, на востоке Павлодарской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, востоке Мангистауской, в центре Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской областях, в области Улытау, на западе, юге, востоке Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем в Алматинской области — сильная жара 35 градусов. Днем в области Жетысу — сильная жара 35 градусов. Днем на юге области Абай — сильная жара 35 градусов.

    Как сообщалось, штормовое предупреждение объявили синоптики по всему Казахстану.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Жара
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают