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    00:27, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Неудачный полет вороны закончился спасательной операцией в Кокшетау

    спасение вороны в Кокшетау
    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Неизвестно, как ворона оказалась посреди столба освещения, но это заметили кокшетауские волонтеры. Вечером неравнодушные люди сообщили о необычном инциденте, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    - На место вызова прибыли кокшетауские пожарные, которые помощью автолестницы сняли птицу со столба. Ворона передана волонтерам, - сообщили в пресс-службе МЧС РК. 

    Много случаев вызволения из беды братьев наших меньших зафиксировано во время паводков в регионах. Кадры поисково-спасательных работ в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях опубликовала в апреле пресс-служба МЧС РК - в основном из водной ловушки спасали домашний скот, а также кошек и собак. 2 и 3 июня в Атырауской области спасатели отогнали 300 лошадей, оставшихся в окружении паводковых вод, в безопасное место.

    Теги:
    МЧС Спасение животных Регионы Казахстана Видео Кокшетау Волонтеры Спасатели Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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