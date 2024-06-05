Неудачный полет вороны закончился спасательной операцией в Кокшетау

Неизвестно, как ворона оказалась посреди столба освещения, но это заметили кокшетауские волонтеры. Вечером неравнодушные люди сообщили о необычном инциденте, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

- На место вызова прибыли кокшетауские пожарные, которые помощью автолестницы сняли птицу со столба. Ворона передана волонтерам, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Много случаев вызволения из беды братьев наших меньших зафиксировано во время паводков в регионах. Кадры поисково-спасательных работ в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях опубликовала в апреле пресс-служба МЧС РК - в основном из водной ловушки спасали домашний скот, а также кошек и собак. 2 и 3 июня в Атырауской области спасатели отогнали 300 лошадей, оставшихся в окружении паводковых вод, в безопасное место.