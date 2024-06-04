18:18, 03 Июнь 2024 | GMT +6
300 лошадей вытащили из воды спасатели в Атырау
2 и 3 июня в Атырауской области спасатели отогнали 300 лошадей, оставшихся в окружении паводковых вод, в безопасное место, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Атырауской области.
- К спасателям поступил вызов — в селе Бесикты Каиршактинского сельского округа города Атырау в окружении паводковых вод остались лошади. Специалисты оперативно прибыли на место и отогнали 70 голов лошадей в безопасное место.
- В селе Тендик города Атырау спасатели отогнали из поймы 200 голов лошадей.
- В 20 километрах от города Атырау в степи на трассе Атырау — Астрахань в окружении паводковых вод остались 40 голов лошадей, которые также были отогнаны в безопасное место.
Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано 15 спасателей 3 единицы техники, 3 плавсредства МЧС.
Пострадавших нет.