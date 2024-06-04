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    18:18, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    300 лошадей вытащили из воды спасатели в Атырау

    300 лошадей вытащили из воды в Атырау
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    2 и 3 июня в Атырауской области спасатели отогнали 300 лошадей, оставшихся в окружении паводковых вод, в безопасное место, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

    • К спасателям поступил вызов — в селе Бесикты Каиршактинского сельского округа города Атырау в окружении паводковых вод остались лошади. Специалисты оперативно прибыли на место и отогнали 70 голов лошадей в безопасное место.
    • В селе Тендик города Атырау спасатели отогнали из поймы 200 голов лошадей.
    • В 20 километрах от города Атырау в степи на трассе Атырау — Астрахань в окружении паводковых вод остались 40 голов лошадей, которые также были отогнаны в безопасное место.

    Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано 15 спасателей 3 единицы техники, 3 плавсредства МЧС.

    Пострадавших нет.

    Теги:
    Атырауская область Атырау ДЧС МЧС Спасение животных Регионы Казахстана Животные Паводки в Казахстане Спасатели
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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