Неучтенный лесной массив площадью 9 тысяч гектаров выявлен в СКО

По данным прокуратуры СКО, в сфере лесного хозяйства были допущены правонарушения. В соответствии с Лесным кодексом, в землях иных категорий естественно растущие деревья должны вноситься в государственный лесной фонд. Но должностные лица областного управления природных ресурсов и акимы районов не проводили соответствующие инвентаризационные работы.

В ходе проверки было установлено, что в Айыртауском, Есильском, Жамбылском, Кызылжарском, Мамлютском и Тимирязевском районах лесные массивы общей площадью более 9 тысяч гектаров не взяты под государственную охрану.

Для устранения нарушения законности при акимате создана комиссия, разработана Дорожная карта с указанием конкретных сроков и ответственных лиц.

В результате первые 46,2 гектара лесного массива включены в состав Кызылжарского лесного хозяйства. По остальным участкам ведется работа.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Природоохранные прокуроры отметили, что увеличение государственного лесного фонда – экологическая политика, определенная Главой государства. В связи с этим, принят ряд мер с целью координации работы местных и уполномоченных органов.

Ранее сообщалось, что в СКО 30 августа открывается осенне-зимний охотничий сезон.