РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:39, 29 Август 2025 | GMT +5

    Неучтенный лесной массив площадью 9 тысяч гектаров выявлен в СКО

    В Северо-Казахстанской области природоохранная прокуратура выявила не взятые на учет и не находящиеся под государственной защитой лесные массивы площадью в тысячи гектаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: Агыбай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным прокуратуры СКО, в сфере лесного хозяйства были допущены правонарушения. В соответствии с Лесным кодексом, в землях иных категорий естественно растущие деревья должны вноситься в государственный лесной фонд. Но должностные лица областного управления природных ресурсов и акимы районов не проводили соответствующие инвентаризационные работы. 

    В ходе проверки было установлено, что в Айыртауском, Есильском, Жамбылском, Кызылжарском, Мамлютском и Тимирязевском районах лесные массивы общей площадью более 9 тысяч гектаров не взяты под государственную охрану. 

    Для устранения нарушения законности при акимате создана комиссия, разработана Дорожная карта с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. 

    В результате первые 46,2 гектара лесного массива включены в состав Кызылжарского лесного хозяйства. По остальным участкам ведется работа. 

    Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

    Природоохранные прокуроры отметили, что увеличение государственного лесного фонда – экологическая политика, определенная Главой государства. В связи с этим, принят ряд мер с целью координации работы местных и уполномоченных органов. 

    Ранее сообщалось, что в СКО 30 августа открывается осенне-зимний охотничий сезон. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Леса Прокуратура
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают