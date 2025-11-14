РУ
    03:00, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нетрезвый водитель фуры задержан на трассе в Костанайской области

    На 516-м километре автодороги Алматы – Екатеринбург в Костанайской области полицейские заметили фуру, которая опасно виляла по трассе. За рулем был нетрезвый водитель, перевозивший 30 тонн бытовой техники из Костаная в Россию, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Нетрезвый водитель фуры задержан на трассе Костанайской области
    Фото: Polisia.kz

    Когда инспекторы попытались остановить грузовик, водитель попытался скрыться, однако увяз в грязи на обочине. Патрульный незамедлительно среагировал, поднялся в кабину, вынул ключи из замка зажигания и почувствовал сильный запах алкоголя.

    Освидетельствование показало среднюю степень опьянения. Сам водитель признался, что перед рейсом выпил пива.

    Теперь ему грозит арест сроком на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.

    Днем ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Астане — водитель не справился с управлением.

