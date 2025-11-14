Нетрезвый водитель фуры задержан на трассе в Костанайской области

Когда инспекторы попытались остановить грузовик, водитель попытался скрыться, однако увяз в грязи на обочине. Патрульный незамедлительно среагировал, поднялся в кабину, вынул ключи из замка зажигания и почувствовал сильный запах алкоголя.

Освидетельствование показало среднюю степень опьянения. Сам водитель признался, что перед рейсом выпил пива.

Теперь ему грозит арест сроком на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.

