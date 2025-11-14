Нетрезвый водитель фуры задержан на трассе в Костанайской области
На 516-м километре автодороги Алматы – Екатеринбург в Костанайской области полицейские заметили фуру, которая опасно виляла по трассе. За рулем был нетрезвый водитель, перевозивший 30 тонн бытовой техники из Костаная в Россию, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Когда инспекторы попытались остановить грузовик, водитель попытался скрыться, однако увяз в грязи на обочине. Патрульный незамедлительно среагировал, поднялся в кабину, вынул ключи из замка зажигания и почувствовал сильный запах алкоголя.
Освидетельствование показало среднюю степень опьянения. Сам водитель признался, что перед рейсом выпил пива.
Теперь ему грозит арест сроком на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.
