Netflix снимет реалити-шоу в Алматы

Всемирно известная стриминговая платформа Netflix объявила о съемках reality travel show в Кыргызстане и Казахстане. В Алматы съемки проекта пройдут с 20 по 30 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Самая влиятельная в мировой индустрии развлечений компания Netflix сделала выбор в пользу красивых гор Алматы и аутентичной кыргызской природы как локации для своего reality travel show.

Как отметили в Almaty Tourism Bureau, съемки reality travel show в Алматы — важный «капитал», который способствует узнаваемости страны и повышению туристского потенциала.

Netflix считается ведущей стриминговой платформой, которая предлагает огромный выбор фильмов, сериалов и другого оригинального контента для широкой аудитории и пользуется огромной популярностью.

Аудитория Netflix — это более чем полмиллиарда человек по всему миру. Количество платных подписчиков — порядка 270 млн.