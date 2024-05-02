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    14:34, 02 Май 2024 | GMT +6

    Netflix снимет реалити-шоу в Алматы

    Netflix снимет реалити-шоу в Алматы
    Фото: freepik.com

    Всемирно известная стриминговая платформа Netflix объявила о съемках reality travel show в Кыргызстане и Казахстане. В Алматы съемки проекта пройдут с 20 по 30 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Самая влиятельная в мировой индустрии развлечений компания Netflix сделала выбор в пользу красивых гор Алматы и аутентичной кыргызской природы как локации для своего reality travel show.

    Как отметили в Almaty Tourism Bureau, съемки reality travel show в Алматы — важный «капитал», который способствует узнаваемости страны и повышению туристского потенциала.

    Netflix считается ведущей стриминговой платформой, которая предлагает огромный выбор фильмов, сериалов и другого оригинального контента для широкой аудитории и пользуется огромной популярностью.

    Аудитория Netflix — это более чем полмиллиарда человек по всему миру. Количество платных подписчиков — порядка 270 млн.

    Теги:
    Туризм Культура Кинематограф Природа Новости кино Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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