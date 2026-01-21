Netflix пересмотрел условия сделки с Warner Bros. Discovery

Стоимость покупки по-прежнему оценивается в $72 млрд. Изначально Netflix предлагал смешанную схему оплаты — наличными средствами и акциями. Цена составляла $27,75 за одну акцию Warner Bros., что оценивало компанию примерно в $82,7 млрд с учетом долговых обязательств. Теперь же компания отказалась от акционной части, упростив структуру соглашения.

Во вторник Netflix и Warner Bros. Discovery сообщили, что обновленные условия обеспечивают большую прозрачность и определенность для акционеров Warner Bros., а также позволяют ускорить процесс голосования по сделке. Несмотря на изменения, цена выкупа осталась прежней — $27,75 за акцию.

Кроме того, акционеры Warner Bros. получат дополнительную выгоду за счет акций Discovery Global после ее отделения в самостоятельную компанию.

Ранее Warner Bros. объявила о планах разделить Warner Bros. и Discovery Global на две независимые публичные структуры. Ожидается, что процесс разделения займет от шести до девяти месяцев и будет завершен до закрытия сделки с Netflix.

Со-генеральный директор Netflix Тед Сарандос отметил, что объединение компаний позволит предложить зрителям по всему миру более широкий выбор контента и повысить его ценность, расширив доступ к высококлассным фильмам и сериалам как в домашнем формате, так и в кинотеатрах. По его словам, сделка также приведет к росту производственных мощностей в США и увеличению инвестиций в оригинальные проекты, что положительно скажется на создании рабочих мест и развитии индустрии.

Завершение сделки между Netflix и Warner Bros. ожидается в течение 12–18 месяцев с момента подписания первоначального соглашения о слиянии. Обновленные условия, предусматривающие оплату исключительно наличными, уже получили одобрение советов директоров обеих компаний.

Ранее сообщалось, что компания Paramount Skydance подала в суд на Warner Bros. Discovery в связи со слиянием с Netflix, утверждая, что совет директоров не обеспечивал прозрачность на протяжении всего процесса аукциона.