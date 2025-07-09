Netflix, косплей и Q&A со звездами — чем удивляет Comic Con Astana

Уже с первых часов работы павильонов чувствуется масштаб: в коридорах можно встретить фанатов в образах любимых героев, детей с комиксами в руках и взрослых, увлеченно обсуждающих расписание сессий. Организаторы уделили внимание как визуальной составляющей, так и контенту — к участию приглашены звезды мирового уровня, которых нечасто увидишь в регионе.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Я просто в восторге, что оказался на этом празднике! Я давно мечтал увидеть супергероев, а тут они все как будто ожили — Человек-паук, Бэтмен. Такое чувство, будто попал прямо в комикс или мультик. Я смотрю по сторонам — столько косплееров, у всех крутые костюмы, мечи, плащи, маски! А еще тут огромные стенды, всякие фигурки, постеры, комиксы — глаза разбегаются! Это мой первый Comic Con, и я никогда не думал, что будет так здорово. Мечта сбылась по-настоящему. А еще мне понравились старые приставки Sega, — рассказывает восторженно школьник Ален Дангарин.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Все хэдлайнеры фестиваля запланировали участие в автограф-сессиях, Q& A и пресс-конференциях. В числе ожидаемых гостей — режиссер Мигель Анхель Вивас, известный по сериалу «Бумажный дом», и продюсер Эмилио А. Пина, обладатель испанской премии Goya. Они представят фильм «Перемирие» (La Tregua) — первую копродукцию Казахстана и Испании, снятую для глобального стримингового сервиса Netflix. Лента посвящена трагическим событиям в Карлаге — одном из крупнейших лагерей сталинской эпохи.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Неизменной частью Comic Con остается конкурс косплея — в этом году международное жюри будет оценивать участников, соревнующихся за призовой фонд в 15 миллионов тенге. В составе судейской коллегии — Яя Хан (США), Cinderys (Франция), Ran Hime (Кыргызстан), Frau Haku (Россия), Ainaven Elf! и Danik (Казахстан), а также Midday of Siberia (Россия).

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Помимо этого, фестиваль стал площадкой для официального этапа TEKKEN World Tour 2025. В турнире по Tekken 8 примут участие более 90 киберспортсменов, которые разыграют рейтинговые очки и призовой фонд в 400 000 тенге.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

По словам генерального продюсера фестиваля Натальи Абрашкиной, Comic Con Astana — это не только про развлечения, но и про диалог поколений.

— Фестиваль — это способ рассказать широкой аудитории о современной молодежной культуре и познакомить родителей с интересами детей. Мы особенно рады, когда к нам приходят целыми семьями, а старшее поколение поддерживает близких и становится частью этого большого шоу, — подчеркнула Н. Абрашкина.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Тематические зоны, яркие инсталляции, партнерские активности и креативные перформансы делают Comic Con не просто выставкой, а полноценным культурным событием. Многие гости приходят сюда не только ради звезд или эксклюзивов, но и ради атмосферы — здесь легко почувствовать, что культура комиксов, игр и кино перестала быть нишевой и стала частью общественного дискурса.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Comic Con Astana продлится несколько дней — и, судя по первым часам, впереди у посетителей еще немало сюрпризов.

Ранее стало известно, сколько гостей посетит Comic Con и сколько денег принесет иностранный турист Казахстану.

Кроме того, более 150 авторов представили свои работы на Comic Con Astana–2025.