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    14:21, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на создание суверенной Палестины

    Израиль не согласится на формирование полноценного суверенного палестинского государства и передачу ему ключевых полномочий, прежде всего в сфере безопасности. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая в понедельник на вопросы журналистов на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    нетаньяху
    Фото: Zuma / ТАСС

    «Считаю, что у палестинцев должны быть все полномочия на самоуправление, но ни одного — на то, чтобы нам (израильтянам — прим. ТАСС) угрожать. Это означает, что определенные полномочия, например, касающиеся безопасности в целом, всегда будут оставаться в наших руках», — сказал глава правительства, комментируя просьбу уточнить, считает ли он возможным двухгосударственное решение ближневосточного вопроса.

    «В этом заключается факт. И никто в Израиле не согласится на что-либо другое, потому что мы не собираемся совершать самоубийство», — утверждал Нетаньяху. «Мы выработаем мир, в котором наша безопасность, суверенные полномочия в сфере безопасности всегда будут оставаться наших руках», — полагает премьер. «Люди будут говорить: „Это неполноценное государство [палестинцев], это не государство“. Нам плевать», — подчеркнул Нетаньяху. С его точки зрения, на Ближнем Востоке в настоящее время возможен «очень, очень широкий мир», охватывающий «всех соседей» Израиля.

    Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности урегулирования палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств. «Я не знаю. Задайте этот вопрос Биби (Беньямину Нетаньяху — прим. ТАСС)», — сказал президент США.

    Ранее сообщалось, что не менее 100 палестинцев погибли в результате ударов армии Израиля по сектору Газа в минувшие сутки.

    Теги:
    Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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