Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на создание суверенной Палестины

«Считаю, что у палестинцев должны быть все полномочия на самоуправление, но ни одного — на то, чтобы нам (израильтянам — прим. ТАСС) угрожать. Это означает, что определенные полномочия, например, касающиеся безопасности в целом, всегда будут оставаться в наших руках», — сказал глава правительства, комментируя просьбу уточнить, считает ли он возможным двухгосударственное решение ближневосточного вопроса.

«В этом заключается факт. И никто в Израиле не согласится на что-либо другое, потому что мы не собираемся совершать самоубийство», — утверждал Нетаньяху. «Мы выработаем мир, в котором наша безопасность, суверенные полномочия в сфере безопасности всегда будут оставаться наших руках», — полагает премьер. «Люди будут говорить: „Это неполноценное государство [палестинцев], это не государство“. Нам плевать», — подчеркнул Нетаньяху. С его точки зрения, на Ближнем Востоке в настоящее время возможен «очень, очень широкий мир», охватывающий «всех соседей» Израиля.

Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности урегулирования палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств. «Я не знаю. Задайте этот вопрос Биби (Беньямину Нетаньяху — прим. ТАСС)», — сказал президент США.

Ранее сообщалось, что не менее 100 палестинцев погибли в результате ударов армии Израиля по сектору Газа в минувшие сутки.