Нетаньяху встретится с Трампом в Белом доме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 июля проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

По официальной информации, Нетаньяху отправится в Вашингтон 27 июля. На следующий день, помимо встречи с американским лидером, он примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Предстоящий визит состоится в период сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Ираном. Израильские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают, что Тель-Авив рассчитывает получить поддержку Вашингтона в вопросах, связанных с возможными действиями против Ирана.

По данным телеканала Kan TV News, израильская сторона готова нанести новые удары по территории Ирана, если соответствующее решение будет одобрено американской администрацией.

Источники также утверждают, что Израиль заинтересован в согласовании возможных атак по объектам, которые ранее не подвергались ударам ВВС страны. Речь, в частности, идет об элементах энергетической инфраструктуры Ирана.

Официальная повестка предстоящих переговоров Трампа и Нетаньяху пока не раскрывается.

Ранее Трамп заявил, что ядерная сделка между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией требует от королевства нормализации отношений с Израилем — важного условия, которое ранее не упоминалось.