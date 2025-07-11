Нетаньяху: Израиль согласен на дипломатию по Газе, но готов использовать силу

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль согласен на 60-дневное прекращение огня в анклаве, но настаивает на полной демилитаризации и отстранении от власти в секторе радикального палестинского движения ХАМАС.

— Если дипломатия не сработает, Израиль намерен добиваться выполнения этой задачи военным путем, — указал премьер.

Он отметил, что 9 июля изложил эту позицию на встрече в США с группой родственников заложников, удерживаемых в Газе.

— Мы полны решимости вернуть всех (похищенных), я сказал им об этом. Я сказал им, что сейчас мы пытаемся добиться освобождения половины живых и погибших заложников в обмен на прекращение огня на 60 дней. В начале этого перемирия мы начнем переговоры о постоянном прекращении войны, то есть о постоянном прекращении огня. Чтобы добиться этого, необходимо выполнить минимальные условия, которые мы выдвинули: ХАМАС складывает оружие, Газа демилитаризуется, там не остается больше управленческого или военного потенциала ХАМАС. Это наши основополагающие условия, — перечислил премьер. — Если этого можно добиться на переговорах — тем лучше. Если это не будет достигнуто на переговорах по прошествии 60 дней, мы добьемся этого другими способами, задействовав мощь нашей героической армии.

Он напомнил, что подобный подход недавно применили США, которые отвели 60 дней на переговоры по вопросу ядерной программы Тегерана, а 13 июня Израиль начал против Ирана 12-дневную военную операцию.

— Мы говорили то же самое по поводу Ирана и устранения ядерной угрозы. <…> Я думаю, мы продемонстрировали нашу решимость, мощь и приверженность достижению всех наших целей. Еще раз: если демилитаризация и демонтаж потенциала ХАМАС будут достигнуты путем переговоров, тем лучше. Но в любом случае они будут достигнуты, — уверен Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на создание суверенной Палестины.