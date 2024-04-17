Нет повода для беспокойства: водохранилищу Боген прорывы не грозят

Стабильно спокойной называют специалисты ситуацию на водохранилище Боген в Туркестанской области, слухи о возможном прорыве которого периодически появляются в соцсетях. Уже в марте здесь начались попуски воды на сельскохозяйственные нужды, и сегодня они превышают объем воды, поступающей в водохранилище, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ГКП «Туран су», на балансе которого находится водоем, в данный момент в нем 352,4 млн кубических метров воды. Это 95% от проектной мощности. При этом ежесекундно в водохранилище поступает 43,3 кубических метра воды, сбрасывается же порядка 53 кубометров.

Фото: ГКП «Туран су»

— Сейчас объем воды в водохранилище не растет, так как с 10 марта мы отпускаем ее на полив сельхозугодий. Вода поступает в Туркестанский магистральный канал, откуда расходится по крестьянским хозяйствам, в ней нуждающихся. В случае потребности, мы можем увеличить попуски до 102 кубометров в секунду. Вода из нашего водохранилища идет в Ордабасинский, Байдибекский, Сауранский районы и город Туркестан, — сообщил агентству Kazinform руководитель ГКТ «Туран су» Досхан Лесов.

Фото: ГКП «Туран су»

По словам Досхана Лесова, сегодняшний объем водохранилища не критический и его без опасений можно наполнять до проектного объема в 370 млн кубометров. Но, так как сброс превышает поступление, объем воды в водоеме не только не растет, но и уменьшается.

— Даже при 100%-й наполняемости у нас нет опасности прорыва. Ситуация стабильная, ветра нет. По прогнозу «Казгидромета», в ближайшее время у нас не будет дождей и можно не опасаться резкого притока. Хотя, на самом деле, вода нам нужна. Вода из нашего водохранилища идет на полив 67 тысяч гектаров сельхозугодий. И зачастую ее не хватает. Поэтому, если будет возможность, мы увеличим наполняемость, — добавил руководитель «Туран су».

Фото: ГКП «Туран су»

Досхан Лесов сообщил, что на водохранилище побывали специалисты различных ведомств и контролирующих органов, и все пришли к заключению о том, что на водоеме нет опасности прорыва.