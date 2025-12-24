РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:30, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Нет инсулина в аптеках: в Минздраве объяснили, что делать пациентам с диабетом

    В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали обращения пациентов с сахарным диабетом, которые сообщают об отсутствии инсулина в аптеках, передает корреспондент Kazinform.

    Дәріхана аптека
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    По словам вице-министра здравоохранения Алии Рустемовой, системных перебоев с поставками инсулина в аптеках и медицинских организациях не зафиксировано. На складах также имеются запасы препаратов как минимум до января.

    — На сегодня лекарственные препараты для пациентов с сахарным диабетом, в том числе инсулины, имеются в достаточном количестве в медицинских организациях. На хабах единого дистрибьютора «СК-Формация» имеются запасы этих лекарственных средств не только до конца этого года, а включая январь и февраль месяц. То есть, на три месяца пациенты будут обеспечены, — пояснила она на брифинге в ведомстве.

    Рустемова также отметила, что на склады продолжают поступать препараты, закупленные на 2025 год, а их отгрузка в медицинские организации начнется в январе.

    При этом вице-министр пояснила, что в случае отсутствия препарата в аптеке пациентам следует обращаться в поликлиники или колл-центры.

    — Если вы не нашли этот препарат, вы должны обратиться в свою поликлинику. У нас есть служба поддержки пациентов, куда можно обратиться. При необходимости вы можете позвонить в колл-центры, которые есть при всех управлениях здравоохранения — они размещены на сайтах и получить всю информацию о наличии. Кроме того, еще есть короткий номер «СК-Фармации — 1439, куда можно позвонить и также узнать о наличии препарата в данной медицинской организации, либо когда он поступит, — сообщила вице-министр.

    Ранее мы писали о том, какие изменения в медицинской помощи ждут пациентов с диабетом с 1 января 2026 года. 

