Нет инсулина в аптеках: в Минздраве объяснили, что делать пациентам с диабетом

По словам вице-министра здравоохранения Алии Рустемовой, системных перебоев с поставками инсулина в аптеках и медицинских организациях не зафиксировано. На складах также имеются запасы препаратов как минимум до января.

— На сегодня лекарственные препараты для пациентов с сахарным диабетом, в том числе инсулины, имеются в достаточном количестве в медицинских организациях. На хабах единого дистрибьютора «СК-Формация» имеются запасы этих лекарственных средств не только до конца этого года, а включая январь и февраль месяц. То есть, на три месяца пациенты будут обеспечены, — пояснила она на брифинге в ведомстве.

Рустемова также отметила, что на склады продолжают поступать препараты, закупленные на 2025 год, а их отгрузка в медицинские организации начнется в январе.

При этом вице-министр пояснила, что в случае отсутствия препарата в аптеке пациентам следует обращаться в поликлиники или колл-центры.

— Если вы не нашли этот препарат, вы должны обратиться в свою поликлинику. У нас есть служба поддержки пациентов, куда можно обратиться. При необходимости вы можете позвонить в колл-центры, которые есть при всех управлениях здравоохранения — они размещены на сайтах и получить всю информацию о наличии. Кроме того, еще есть короткий номер «СК-Фармации — 1439, куда можно позвонить и также узнать о наличии препарата в данной медицинской организации, либо когда он поступит, — сообщила вице-министр.

