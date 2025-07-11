Нет большей чести, чем петь гимн своей страны — Давид Лория о новой спортивной этике

Спортсменам рекомендовано воздерживаться от публичных высказываний о религиозных взглядах, строго соблюдать общие правила поведения, знать наизусть государственный гимн и воздерживаться от употребления алкоголя.

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория прокомментировал, что в последние годы спортсмены стали более религиозными, однако выражение веры — это вопрос личного выбора.

— Ребята за последние десять лет стали более верующими, вера — важная часть их жизни. Но проявление религиозных взглядов — это все-таки личная история, и я думаю, что к новым требованиям все отнесутся с пониманием, — отметил Лория.

Он подчеркнул, что профессиональные футболисты должны помнить и о других этических нормах.

— Не пить алкоголь, не участвовать в сомнительных мероприятиях — это абсолютно логично. Если ты человек верующий, ты и ведешь себя соответственно, — добавил он.

Отдельно Давид Лория отметил важность знания гимна:

— Когда ты поешь гимн своей страны перед матчем, а стадион поет вместе с тобой — нет большей чести, чем быть вовлеченным в это соревнование. Игрок национальной сборной просто обязан знать гимн наизусть, — подчеркнул генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола.

Напомним, в Казахстане утвердили новую редакцию спортивной этики.