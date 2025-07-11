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    15:10, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Нет большей чести, чем петь гимн своей страны — Давид Лория о новой спортивной этике

    В Казахстане активно обсуждаются новые нормы, касающиеся спортивной этики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Давид Лория
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Спортсменам рекомендовано воздерживаться от публичных высказываний о религиозных взглядах, строго соблюдать общие правила поведения, знать наизусть государственный гимн и воздерживаться от употребления алкоголя.

    Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория прокомментировал, что в последние годы спортсмены стали более религиозными, однако выражение веры — это вопрос личного выбора.

    — Ребята за последние десять лет стали более верующими, вера — важная часть их жизни. Но проявление религиозных взглядов — это все-таки личная история, и я думаю, что к новым требованиям все отнесутся с пониманием, — отметил Лория.

    Он подчеркнул, что профессиональные футболисты должны помнить и о других этических нормах.

    — Не пить алкоголь, не участвовать в сомнительных мероприятиях — это абсолютно логично. Если ты человек верующий, ты и ведешь себя соответственно, — добавил он.

    Отдельно Давид Лория отметил важность знания гимна:

    — Когда ты поешь гимн своей страны перед матчем, а стадион поет вместе с тобой — нет большей чести, чем быть вовлеченным в это соревнование. Игрок национальной сборной просто обязан знать гимн наизусть, — подчеркнул генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола.

    Напомним, в Казахстане утвердили новую редакцию спортивной этики.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Религия
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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