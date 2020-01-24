Несырьевой экспорт растет медленно – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выделил наиболее актуальные проблемы экономики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сохраняются вопросы относительно качества экономического развития. Локомотивами роста остаются ресурсный потенциал и бюджетные инвестиции. Наибольший рост показали отрасли строительства торговли и транспорта, о чем было сказано в докладе Премьер-Министра», - сказал Президент на расширенном заседании Правительства.

«Но надо отметить, что стагнирует кредитование экономики. За 11 месяцев 2019 года объем ссудного портфеля к ВВП снизился с 23% до 22%. В прошлом году мы, к сожалению, стали «чемпионом» в ЕАЭС по уровню инфляции», - добавил Глава государства.

По его словам, большая проблема – отсутствие значительного роста производительности труда.

«Это, действительно, проблема. Медленно растет доля несырьевого экспорта. Как видите, задач, связанных с качеством экономического роста, много. Большая часть из них – структурные проблемы, которые мы решаем много лет», - заключил К. Токаев.