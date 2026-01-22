Нестабильная погода ожидается в феврале в Павлодарской области

По данным павлодарского филиала «Казгидромет», в первой декаде февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью от -8… -13°С, на севере области -18°С до -17… -22°С, днем от 0… -5°С, на севере -8°С до -9… -14°С. Затем последует повышение температуры воздуха ночью до -12… -17°С, днем до -4… -9°С. В самом конце декады — понижение температуры воздуха.

К середине февраля прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до -25… -30°С, днем до -15… -20°С. Затем постепенное повышение температуры воздуха ночью от -25… -30°С до -10… -15°С, днем от -15… -20°С до 0… -5°С.

В третьей декаде синоптики ожидают понижение температуры воздуха ночью от -8… -13°С до -15… -20°С, на севере области -23°С, днем от -3… +2°С до -7… -12°С, на юге -2°С.

— Количество осадков за месяц ожидается около нормы. Снег, метель ожидаются в начале первой, в начале и в середине второй и третьей декадах. Туман вероятен в начале второй декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале первой, часто во второй, в середине третьей декадах, — сообщили в филиале «Казгидромет».

Напомним, ранее в 14 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение на 22 явнаря.