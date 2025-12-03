Несовершеннолетнего студента-наркозакладчика приговорили к пяти годам тюрьмы в области Абай

В роли «закладчика» несовершеннолетний проработал чуть больше месяца.

— Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Абай от 5 ноября 2025 года несовершеннолетний житель города Семей, студент третьего курса колледжа, осужден за участие в сбыте психотропных веществ. С учетом возраста и обстоятельств дела суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, предназначенном для содержания несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Прокуратура области Абай предупреждает граждан, особенно подростков и их родителей, о высокой опасности вовлечения в противоправные схемы через мессенджеры и социальные сети, поскольку любые предложения о «быстром заработке» путем закладок, курьерских поручений или хранения неизвестных веществ приводят к тяжким уголовным последствиям.

Ранее мы писали о том, что среди некоторых подростков и молодых людей распространяется опасная игра — вдыхание веселящего газа и жидкостей для очистки карбюраторов ради легкого опьянения, что может привести к зависимости.

