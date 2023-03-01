Несоответствующее климату дизтопливо получали аграрии СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области аграриям выделяли удешевленное дизтопливо без учета климатических условий. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в департамент по противодействию коррупции обратились операторы. Выяснилось, что большая часть топлива на сезонные полевые работы поступала с Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

«Несоответствие нефтепродукта климатическим особенностям региона влекло за собой его застывание и, как следствие, срыв проведения полевых работ, выход из строя дорогостоящей импортной сельскохозяйственной техники. С такой проблемой ежегодно сталкивались около 3,5 тысячи аграриев области. Для решения вопроса Агентством РК по противодействию коррупции на площадке Министерства сельского хозяйства организовано межведомственное рабочее совещание, где вышеуказанный вопрос довели до руководства Министерства энергетики», - проинформировали в пресс-службе.

На нынешнюю посевную североказахстанские аграрии получат 53 тысячи тонн топлива с Павлодарского нефтехимического завода и 20,6 тысячи тонн – с Атырауского, но в мае, когда температура воздуха будет соответствовать климатическим характеристикам топлива.