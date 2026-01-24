РУ
    Почти 80 должностных лиц наказали за финансовые нарушения в Жамбылской области

    По итогам проверок и рассмотрения административных материалов в бюджет взысканы десятки миллионов тенге штрафов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АФМ
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    По результатам аудиторских мероприятий и рассмотрения материалов, поступивших от правоохранительных и государственных органов, к ответственности привлечены десятки должностных лиц.

    Так, дисциплинарные взыскания применены к 47 должностным лицам. Еще 31 человек привлечен к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 9,2 млн тенге. Эти средства полностью взысканы в доход бюджета.

    Помимо этого, в 2025 году департаментом внутреннего государственного аудита зарегистрировано 693 административных материала по нарушениям законодательства о бухгалтерском учете, финансовой отчетности и государственных закупках. По 650 материалам лица привлечены к административной ответственности, еще 43 дела направлены в суд.

    Общая сумма наложенных административных штрафов по данным делам составила 83,4 млн тенге, из которых в бюджет уже взыскано 78,4 млн тенге.

    Как отмечают аудиторы, работа по выявлению и пресечению финансовых нарушений продолжается, а основной акцент делается на предупреждение повторных нарушений и повышение прозрачности использования бюджетных средств.

    Напомним, ранее аудит выявил нарушения на 297 млрд тенге в Туркестанской области.

