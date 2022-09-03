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    13:31, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Несмотря на пожар, Президент РК посетит Костанайскую область - Руслан Желдибай

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на серьезный пожар, Глава государства намерен придерживаться своего графика и посетить Костанайскую область 5 сентября. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

    «Со стороны представителей СМИ поступают вопросы о том, состоится ли анонсированная поездка Президента в Костанайскую область в связи с природными пожарами в этом регионе. Несмотря на серьезный пожар, Глава государства намерен придерживаться своего графика и посетить Костанайскую область 5 сентября», - написал пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай.

    Также он проинформировал, что в настоящее время в Аулиекольском районе принимаются необходимые меры для ликвидации очагов возгорания. Руководит работами оперативная группа во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, который вылетел в регион.






    Теги:
    Пожар Президент Казахстана Костанайская область Президент
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