Несмотря на пожар, Президент РК посетит Костанайскую область - Руслан Желдибай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на серьезный пожар, Глава государства намерен придерживаться своего графика и посетить Костанайскую область 5 сентября. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

«Со стороны представителей СМИ поступают вопросы о том, состоится ли анонсированная поездка Президента в Костанайскую область в связи с природными пожарами в этом регионе. Несмотря на серьезный пожар, Глава государства намерен придерживаться своего графика и посетить Костанайскую область 5 сентября», - написал пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай.

Также он проинформировал, что в настоящее время в Аулиекольском районе принимаются необходимые меры для ликвидации очагов возгорания. Руководит работами оперативная группа во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, который вылетел в регион.















