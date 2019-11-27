Несмотря на погоду, мы получили хороший урожай – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области отметили День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, работников отрасли поздравил глава региона Кумар Аксакалов.

«Несмотря на сложные погодные условия, нам удалось получить хороший урожай. С каждого гектара собрано 18 центнеров зерна. Это результат ежедневной кропотливой работы механизаторов, трактористов, комбайнеров, агрономов, инженеров. Они ежедневно выходят на работу с одной целью – обеспечить продовольственную безопасность нашей страны», - сказал аким области.

В этом году североказахстанцы собрали свыше 5,1 млн тонн зерна. В пресс-службе отмечают, что ежегодно увеличивается число перерабатывающих предприятий. В этом году построили 3 цифровые молочные фермы. В ближайшее время намерены возвести еще 10.

Регион является лидером по привлечению инвестиций в агросектор. Один из крупных проектов - роботизированный завод по производству комбикормов ТОО «Kazmeal». В проект вложено более 4 млрд тенге, половина из которых – средства иностранных партнеров.

В честь профессионального праздника более 60 работников отрасли агропромышленного комплекса получили награды.







