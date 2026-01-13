Несколько улиц затопило в Павлодаре из-за аварии на водопроводе

Порыв произошел ближе к 11 утра. На место выехали полицейские для организации дорожного движения. На кадрах видно, что вода бьет из-под земли прямо на перекрестке.

В компании-монополисте сообщили, что авария произошла на магистральном водопроводе, обслуживание которого занимается частное ТОО. Подачу воды временно приостановили, при этом не уточняется о количестве домов, оставшихся без питьевой.

— На пересечении улиц Толстого, Жусупа было выявлено повреждение на водопроводе диаметром 500 миллиметров. Службами проводятся работы по устранению повреждения. Все потребители с водоснабжением. Также проводятся работы по откачке вод, очистки и проведению противогололедных мероприятий. Всего задействовано 12 рабочих и девять единиц специализированной техники — откачка, расчистка. Все дома подключены к водоснабжению, — сообщили в акимате города Павлодара.

Напомним, ранее стало известно, что за 2025 год в госорганы поступило порядка 70 тысяч жалоб по вопросу водоснабжения.