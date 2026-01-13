РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:21, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Несколько улиц затопило в Павлодаре из-за аварии на водопроводе

    Коммунальная авария произошла на перекрестке улиц Машхур Жусупа — Толстого. На кадрах любительского видео видно, что вода залила дорогу на несколько сотен метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    водопровод, вода, улицы, Павлодар
    Кадр из видео

    Порыв произошел ближе к 11 утра. На место выехали полицейские для организации дорожного движения. На кадрах видно, что вода бьет из-под земли прямо на перекрестке.

    В компании-монополисте сообщили, что авария произошла на магистральном водопроводе, обслуживание которого занимается частное ТОО. Подачу воды временно приостановили, при этом не уточняется о количестве домов, оставшихся без питьевой. 

    —  На пересечении улиц Толстого, Жусупа было выявлено повреждение на водопроводе диаметром 500 миллиметров. Службами проводятся работы по устранению повреждения. Все потребители с водоснабжением. Также проводятся работы по откачке вод, очистки и проведению противогололедных мероприятий. Всего задействовано 12 рабочих и девять единиц специализированной техники — откачка, расчистка. Все дома подключены к водоснабжению, — сообщили в акимате города Павлодара. 

    Напомним, ранее стало известно, что за 2025 год в госорганы поступило порядка 70 тысяч жалоб по вопросу водоснабжения.

    Теги:
    Павлодар Вода ЖКХ Авария
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают