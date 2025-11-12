Несколько улиц перекроют в Шымкенте из-за ремонта

С 12 по 22 ноября движение будет временно перекрыто на участке трассы А-2 — от кольцевой развязки Бозарык до улицы Кожаберген жырау в микрорайоне Туран.

Кроме того, начались ремонтные работы на улицах Юсуфа Сареми и Жанакурылыс — от улицы Кудайбергенова до улицы Шапагат. Ограничения будут вводиться поэтапно, завершить ремонт планируется в течение недели.

— Водителей просим заранее планировать маршруты и учитывать возможные временные неудобства, — сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что на востоке Казахстана завершают масштабную реконструкцию дороги к пункту пропуска «Майкапчагай» на границе с Китаем. Подъездную трассу Калбатау — Майкапчагай расширили с двух до шести полос. Этот участок является частью международного транспортного коридора, соединяющего Казахстан, Россию и Китай. Работы по реконструкции велись на протяжении восьми лет.