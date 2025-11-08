Заторы у Майкапчагай сократились: трассу расширили до шести полос

Раньше движение здесь велось всего по двум, из-за чего нередко возникали заторы из грузовиков. Теперь участок станет ключевым звеном в международном транзите между Казахстаном и Китаем.

Трасса Калбатау — Майкапшагай — часть международного коридора, который соединяет Казахстан, Россию и Китай. Это один из крупнейших дорожных проектов в республике: 415 километров новой трассы строили почти 2 тысячи специалистов. Контроль качества — регулярный: инженеры выезжали на объект больше пятисот 500 раз. Реконструкция длилась 8 лет, и сегодня трасса готова принимать потоки автомобилей и грузов.

— На данный момент все основные работы по реконструкции завершены, ведётся благоустройство. На это выделено почти два с половиной миллиарда тенге. И завершить эти работы планируется до конца ноября, — рассказал главный специалист областного филиала нацкомпании «КазАвтоЖол» Даулет Серикбаев.

Сейчас движение по трассе открыто. Теперь начнут модернизировать подъездные пути к самому пункту пропуска в Зайсанском районе. Шестиполосная дорога вместо двух подходит прямо к пограничному терминалу. А еще здесь строят просторную стоянку для сотни фур. Впервые появятся санитарные зоны, освещение и электронная очередь КаргоРуксат. Это позволит сократить время ожидания и полностью решит проблему заторов у въезда.

— Благодаря строительству шестиполосного транзитного перехода на казахстанской стороне Майкапчагай многократно увеличилась пропускная способность. Уменьшились очереди. Я так считаю, что мы вносим вклад в логистическом направлении и взаимоотношения двух государств, — отметил руководитель проекта Максутбек Салимгожинов.

Для водителей фур, везущих грузы из Европы в Китай, это долгожданное событие. Теперь заезжать на территорию Казахстана стало по-настоящему комфортно, делятся дальнобойщики.

— Не нужно где-то куда-то съезжать, где-то тормозить. То есть в принципе дороги на данный момент хорошие. Плюс, большой плюс, что много сделали бесплатных стоянок, также то есть современные. Но я покатался много, где, и Европа, и скажу, что на данный момент хорошо, и с разметочкой, как положено, — поделился мнением дальнобойщик Дмитрий Сенцов.

Открытие полностью обновленного подъезда к Майкапчагаю дает новый импульс транзитному потенциалу Казахстана. Дорога соединяет регионы, а модернизированный пункт пропуска делает границу не рубежом, а мостом между странами.

Ранее сообщалось, что накануне Дня Республики был введен в эксплуатацию международный транспортный коридор Калбатау — Майкапчагай.