РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:27, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Заторы у Майкапчагай сократились: трассу расширили до шести полос

    На востоке Казахстана завершают масштабную реконструкцию дороги к пункту пропуска «Майкапчагай» на границе с Китаем. По поручению Президента подъездную трассу расширили с двух до шести полос, передает Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly

    трасса , дорога
    Скрин из видео

    Раньше движение здесь велось всего по двум, из-за чего нередко возникали заторы из грузовиков. Теперь участок станет ключевым звеном в международном транзите между Казахстаном и Китаем.

    Трасса Калбатау — Майкапшагай — часть международного коридора, который соединяет Казахстан, Россию и Китай. Это один из крупнейших дорожных проектов в республике: 415 километров новой трассы строили почти 2 тысячи специалистов. Контроль качества — регулярный: инженеры выезжали на объект больше пятисот 500 раз. Реконструкция длилась 8 лет, и сегодня трасса готова принимать потоки автомобилей и грузов.

    — На данный момент все основные работы по реконструкции завершены, ведётся благоустройство. На это выделено почти два с половиной миллиарда тенге. И завершить эти работы планируется до конца ноября, — рассказал главный специалист областного филиала нацкомпании «КазАвтоЖол» Даулет Серикбаев.

    Сейчас движение по трассе открыто. Теперь начнут модернизировать подъездные пути к самому пункту пропуска в Зайсанском районе. Шестиполосная дорога вместо двух подходит прямо к пограничному терминалу. А еще здесь строят просторную стоянку для сотни фур. Впервые появятся санитарные зоны, освещение и электронная очередь КаргоРуксат. Это позволит сократить время ожидания и полностью решит проблему заторов у въезда.

    — Благодаря строительству шестиполосного транзитного перехода на казахстанской стороне Майкапчагай многократно увеличилась пропускная способность. Уменьшились очереди. Я так считаю, что мы вносим вклад в логистическом направлении и взаимоотношения двух государств, — отметил руководитель проекта Максутбек Салимгожинов.

    Для водителей фур, везущих грузы из Европы в Китай, это долгожданное событие. Теперь заезжать на территорию Казахстана стало по-настоящему комфортно, делятся дальнобойщики.

    — Не нужно где-то куда-то съезжать, где-то тормозить. То есть в принципе дороги на данный момент хорошие. Плюс, большой плюс, что много сделали бесплатных стоянок, также то есть современные. Но я покатался много, где, и Европа, и скажу, что на данный момент хорошо, и с разметочкой, как положено, — поделился мнением дальнобойщик Дмитрий Сенцов.

    Открытие полностью обновленного подъезда к Майкапчагаю дает новый импульс транзитному потенциалу Казахстана. Дорога соединяет регионы, а модернизированный пункт пропуска делает границу не рубежом, а мостом между странами.

    Ранее сообщалось, что накануне Дня Республики был введен в эксплуатацию международный транспортный коридор Калбатау — Майкапчагай.

    Теги:
    Дороги Казахстан Китай Граница Благоустройство Ремонт дорог
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают