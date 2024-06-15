Несколько тысяч дефектов обнаружено на дорогах СКО

В Северо-Казахстанской области сотрудники полиции провели более 1,2 тыс. обследований автодорог, выявили более 4,2 тыс. дефектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, актуальные вопросы содержания автодорог и дорожных сооружений обсуждали на встрече с представителями областного акимата, дорожных служб и заинтересованных организаций.

- За пять месяцев года сотрудники полиции совместно с представителями дорожных и коммунальных органов провели 1 215 обследований на почти 12 тыс. км автодорог. В результате выявлено 4 211 дефектов, выдано 975 предписаний по устранению выявленных недостатков, — сообщил начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

Также отмечается, что по инициативе первого заместителя начальника департамент полиции Курмангали Исмагулова проработан вопрос установки стробоскопов на солнечных батареях, привлекающих внимание автомобилистов на опасных участках дорог, и профилактических скоростемеров, которые извещают водителя о его скорости на участках, где трассы проходят по территории населённых пунктов.

Обсудили и заблаговременную подготовку к зимнему периоду. Заинтересованным организациям дали рекомендации за лето обеспечить необходимое количество дорожной техники и актуальных противогололёдных материалов.

Минувшей зимой обледенелые дороги становились причиной частых аварий, в том числе со смертельными исходами. Полицейские даже проводили выездные совещания на загородных трассах.

Состояние дорог и сейчас вызывает массу нареканий со стороны североказахстанцев. В особенно плачевном состоянии находится участок республиканской автодороги «Петропавловск-Жезказган».