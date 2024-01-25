Совещание на месте смертельной аварии провели полицейские СКО

В Северо-Казахстанской области полицейские провели выездное совещание на месте смертельного ДТП, произошедшего два дня назад, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации департамента полиции, на встречу пригласили представителей местных исполнительных органов, дорожных и подрядных организаций.

- Сотрудники батальона патрульной полиции при обслуживании трасс в режиме реального времени сообщают в дежурную часть о выявленных проблемах: гололедице, снежных накатах и перемётах. По этой информации сотрудники административной полиции проводят обследования, выдают предписания. Важно понимать, что усиление контроля над содержанием дорог не ставит целью составление протоколов. Необходимо комплексное решение проблем, тесное оперативное взаимодействие для решения общей задачи — обеспечения безопасности дорожного движения, - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

Одно из принятых на совещании решений - увеличить объёмы использования современных противогололёдных реагентов. Местным исполнительным органам предложили проработать с сельхозпредприятиями вопрос об организации временных накопительных пунктов отсыпного материала для оперативного использования при необходимости, особенно вблизи аварийно-опасных участков. Сотрудникам батальона патрульной полиции поручили обеспечить оперативный обмен информацией по выявленным недостаткам и дефектам.

24-го января на автодороге республиканского значения «Петропавловск-Жезказган» произошла авария, в которой погибли два человека. В комментариях к видео с места происшествия пользователи указывали, что состояние дороги оставляет желать лучшего. Лед, колеи создают аварийноопасную обстановку.

В этот же день на этой же дороге, недалеко от места аварии, произошло еще одно ДТП. Столкнулись Lexus RX 300 и Toyota Alphard. Обошлось без жертв, автомобили получили механические повреждения.