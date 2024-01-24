Смертельная авария произошла на трассе в СКО

В Северо-Казахстанской области, на автодороге республиканского значения «Петропавловск-Жезказган», произошла авария, в которой погибли два человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

Страшные кадры с места дорожно-транспортного происшествия у села Новоникольское распространились в социальных сетях.

— Произошло столкновение автомашин Peugeot и Toyota Camry. Два пассажира автомобилей от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, четыре человека доставлены в медицинские учреждения. Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Автомашины водворены на специализированную стоянку, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

В комментариях к видео пользователи указывают, что состояние дороги оставляет желать лучшего. Лед, колеи создают аварийноопасную обстановку. Североказахстанцы пишут, что оказывались в ситуации, когда из-за состояния дороги машины буквально выбрасывало с проезжей части и «выносило» на встречную полосу, разворачивало поперек.